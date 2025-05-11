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Стоматолог рассказал о причинах возникновения щели между зубами во взрослом возрасте

Стоматолог Алиев: вредные привычки могут привести к щели между зубами у взрослых
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Щель между зубами по-другому называется диастемой. Некоторые считают, что такая особенность красит человека, а другим она не нравится. В современной стоматологии эту особенность считают дефектом и довольно беспроблемно лечат. Врач стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев 11 мая рассказал «Известиям» о причинах появления диастемы во взрослом возрасте, а также о методах ее лечения.

«Щель между передними зубами может появиться в разные периоды жизни. Например, почти у 98% детей в возрасте 6–8 лет она появляется при смене молочных зубов на постоянные», — рассказал специалист.

По его словам, по мере взросления зубной ряд может прийти в прежнее состояние. Он может уплотниться после прорезывания резцов, объяснил эксперт.

«Почти у 20% населения диастема остается и во взрослом возрасте — причинами могут быть как генетическая особенность, так и вредные привычки или аномалии уздечки верхней губы», — сказал Алиев.

Стоматолог подчеркнул, что зубы с диастемой требуют внимательно ухода в случае.

«В большинстве случаев диастема у взрослых — последствие вредных привычек, неправильного питания или чрезмерного использования зубной нити, зубочисток. Стоит следить за питанием и отказаться от вредных привычек, чаще посещать стоматолога и вовремя лечить пародонтит, гингивит», — сказал эксперт.

Алиев отметил, что для предотвращения диастемы у детей не следует разрешать им класть руки в рот, а также стоит устранить аномалию уздечки в 6–8 лет и регулярно посещать стоматолога.

Врач рассказал о том, что в случае, если щель между зубами во взрослом возрасте приводит к нарушению дикции, то нужно обязательно обратиться ко врачу. В случае, например, укороченной уздечки, проводится хирургическая операция.

Также существует косметическая коррекция или реставрация. В первом случае ставится пломба в цвет зубов, однако она требует замены каждые 5–7 лет. Художественная реставрация более сложная, пломбирование производится послойно, но не требует замены и служит долго, добавил врач.

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5 мая профессор, доктор медицинских наук, спикер REVIXAN Ольга Чепуркова рассказала «Известиям» об ошибках в уходе за зубами. Настоящую гигиену обеспечивают только три инструмента: обычная зубная щетка, монопучковая щетка и межзубные ершики, подчеркнула она. Среднее время, необходимое для полноценной гигиены, — от 15 до 30 минут в день. Большинство людей ограничиваются двумя минутами, добавила она.

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