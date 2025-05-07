Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на рост товарооборота РФ и Монголии на четверть с начала 2025 года
Происшествия
Средства ПВО отразили попытку еще пяти БПЛА атаковать Москву
Мир
Белоусов заявил о плане РФ и Абхазии сформировать общее пространство обороны
Мир
Захарова назвала отказ прибалтийских стран в пролетe спецборта Вучича вопиющим
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Мир
Президент Эфиопии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Мир
Путин назвал укрепление связей с Африкой одним из приоритетов внешней политики РФ
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о своем желании посетить парад Победы в Москве
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ составили более 1,085 трлн рублей
Мир
США просили Украину принимать депортированных из страны мигрантов
Общество
Перед отправкой «Поезда Победы» на вокзале Курска прошел торжественный митинг
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Липовое в ДНР
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
Путин отметил вклад Кубы в дело борьбы с нацизмом
Мир
Фицо обвинил Эстонию в попытке сорвать его визит в Москву

В Германии запретят въезд нелегальным мигрантам с 7 мая

Bild: в Германии запретят въезд нелегальным мигрантам с 7 мая
0
EN
Фото: TASS/EPA/RONALD WITTEK
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На всех сухопутных границах Германии будет запрещен въезд мигрантам даже в случае, если они будут запрашивать убежище. Об этом 7 мая сообщила газета Bild.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт в этот день отдал устное распоряжение Управлению федеральной полиции Германии об усилении пограничного контроля и об увеличении отказов при попытке въехать на территорию страны.

Уточняется, что Добриндт отменил постановление экс-министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера от 2015 года, гласившего, что «гражданам третьих стран, не имеющим документов, подтверждающих законность пребывания, и подавшим прошение о предоставлении убежища, разрешен въезд на территорию ФРГ».

Также сообщается, что к действующему числу офицеров пограничных служб в 11 тыс. человек будет добавлено еще около 3 тыс. человек.

А потом — Берлин: как идет борьба за будущее миграционной политики ЕС
Возможно ли повторение французских событий в других странах Европы

Вступивший в должность канцлера ФРГ Фридрих Мерц отмечал 9 апреля, будучи кандидатом на этот пост, что Германия намерена усилить контроль за миграцией в стране. Кроме того, он подчеркнул, что соответствующие меры усилятся и на границах государства. Гражданство ФРГ снова можно будет получить только после пяти лет проживания в стране.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025