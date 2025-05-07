В Германии запретят въезд нелегальным мигрантам с 7 мая

На всех сухопутных границах Германии будет запрещен въезд мигрантам даже в случае, если они будут запрашивать убежище. Об этом 7 мая сообщила газета Bild.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт в этот день отдал устное распоряжение Управлению федеральной полиции Германии об усилении пограничного контроля и об увеличении отказов при попытке въехать на территорию страны.

Уточняется, что Добриндт отменил постановление экс-министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера от 2015 года, гласившего, что «гражданам третьих стран, не имеющим документов, подтверждающих законность пребывания, и подавшим прошение о предоставлении убежища, разрешен въезд на территорию ФРГ».

Также сообщается, что к действующему числу офицеров пограничных служб в 11 тыс. человек будет добавлено еще около 3 тыс. человек.

Вступивший в должность канцлера ФРГ Фридрих Мерц отмечал 9 апреля, будучи кандидатом на этот пост, что Германия намерена усилить контроль за миграцией в стране. Кроме того, он подчеркнул, что соответствующие меры усилятся и на границах государства. Гражданство ФРГ снова можно будет получить только после пяти лет проживания в стране.