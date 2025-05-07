Песков раскрыл детали переговоров между Россией и Венесуэлой

Сотрудничество России с Венесуэлой идет в большом количестве разных областей. Об этом 7 мая «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конкретные дела обсуждались — энергетика, нефтяные дела, проекты, связанные с различными аспектами энергетического взаимодействия, проекты, связанные с налаживанием производства, с активностью российских компаний на венесуэльском рынке», — сказал Песков, отвечая на вопросы о прошедших переговорах между Россией и Венесуэлой.

Он также отметил, что Венесуэла готовы создавать для российских предприятий выгодные условия и заинтересована в инвестициях.

В этот же день сообщалось, что в Москву на мероприятия в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро. После того как он вышел из самолета, его встретили представители российской делегации. Они немного поговорили и пожали руки.

Впоследствии сообщалось, что лидер Венесуэлы встретился с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе и в нефтяном секторе, и подписали договор о стратегическом партнерстве двух стран.