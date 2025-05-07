РФ и Венесуэла договорились совершенствовать связи в оборонной сфере

Россия и Венесуэла договорились совершенствовать связи в оборонной сфере, представляющие интерес для двух стран. Текст соглашения между государствами опубликован 7 мая на сайте Кремля.

«Стороны укрепляют равноправное доверительное партнерство и стратегическое сотрудничество, поддерживая регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, <...> расширяя действующие и создавая новые механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес», — указано в документе.

Отмечается, что Россия и Венесуэла пришли к соглашению выступать против односторонних санкций, нарушения устава Организации Объединенных Наций (ООН) и проявления неоколониализма, а также условились развивать сотрудничество в военно-технической сфере и в области космических исследований.

Согласно тексту документа, государства также договорились способствовать созданию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры и расширению регулярных авиарейсов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин и его коллега из Венесуэлы Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве двух стран в Москве. На встрече главы государств обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе в нефтяном секторе.