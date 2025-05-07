США просили Украину принимать депортированных из страны мигрантов

Правительство США призывало Украину принять депортированных мигрантов в конце января. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Ранее в этом году администрация [президента США Дональда] Трампа призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из США лиц, которые являются гражданами других стран, согласно документам, с которыми ознакомилась The Washington Post», — следует из публикации.

Газета со ссылкой на двух украинских чиновников подчеркивает, что этот вопрос в итоге «не дошел до самого высокого уровня». Также еще один украинский госслужащий подтвердил, что ему неизвестно об этих «политических требованиях» США.

5 мая министерство внутренней безопасности страны сообщило, что правительство США начнет выплачивать нелегальным мигрантам по $1 тыс. в случае, если они покинут страну по собственной инициативе. Для получения средств мигрантам необходимо зарегистрироваться в приложении CBP Home, в котором будет фиксироваться возвращение на родину.