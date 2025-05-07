СМИ вновь сообщили о прекращении работы всех политических партий в Мали

Правительство Мали приняло решение о прекращении работы всех политических партий в западноафриканской стране для сохранения общественного порядка. Об этом 7 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение африканской республики.

Указ был подписан переходным президентом Ассими Гойтой и опубликован через неделю после того, как правительство Мали официально отменило закон, регулировавший деятельность политических партий. Это решение ознаменовало прекращение их работы.

В ответ на действия военного правительства была сформирована коалиция из десятков партий, которые потребовали завершения военно-политического переходного периода и возвращения к конституционному порядку.

Катарский телеканал «Al Jazeera» в среду, 7 мая, сообщил, что в прошлую субботу коалиция призвала несколько сотен человек на акцию протеста против действий военного правительства в столице государства Бамако.

«Это их способ помешать нам осуществлять нашу деятельность, но мы продолжим защищать демократию в Мали», — процитировал телеканал одного из лидеров демонстрации Шейка Умара Думбия.

Уточняется, что политические партии продолжат бороться с решением правительства и в пятницу, 10 мая, проведут демонстрацию против него.

Ранее, 10 апреля, военное переходное правительство Мали уже заявляло о приостановке деятельности всех партий. По его словам, этот шаг был необходим для поддержания общественного правопорядка. Решение правительства последовало за требованиями политических сил провести в стране выборы.

В августе 2020 года от власти отстранили бывшего президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту, после этого временное руководство страной взяла группа военных под командованием полковника Ассими Гоиты. В мае 2021 года Конституционный суд утвердил Гоиту главой государства на переходный период после отстранения от должности президента Ба Ндао.