Политолог усомнился в возможности ядерной войны между Индией и Пакистаном

После ракетной атаки Индии по территории Пакистана ядерной войны между державами не произойдет. Такое мнение сотрудник Центра Индоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Глеб Макаревич высказал в среду, 7 мая.

«Ядерной войны не будет, полномасштабной войны не будет», — сказал он в комментарии для Lenta.Ru.

По словам эксперта, конфликт между Индией и Пакистаном существует уже давно, и за это время стороны хорошо знают «красные линии» друг друга. Они постараются избежать эскалации напряженности, считает Макаревич. Он также допустил, что противостояние завершится уже в ближайшие сутки.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана, а также по подконтрольной стране части территории Джамму и Кашмир, сообщается на сайте kp.ru. Пакистан предпринял ответные действия, передает RT.

По данным пакистанского телеканала Geo News, военно-воздушные силы страны сбили пять индийских истребителей. В результате операции «Синдур» в Пакистане погибли 26 мирных жителей, еще 46 получили ранения. Индия заявляет о 10 погибших и 48 раненых в результате действий Исламабада.

В этот же день МИД Пакистана сообщил о приближении двух государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны.