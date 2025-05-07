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Ушаков назвал День Победы одним из главных мероприятий в графике Путина

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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День Победы в Великой Отечественной войне — одно из самых главных мероприятий в графике президента РФ Владимира Путина. Об этом 7 мая рассказал «Известиям» помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Один из самых интересных, я бы сказал даже, может быть, один из самых главных дней из всей этой череды мероприятий. Потому что мы будем встречаться с нашим другом и одним из основных партнеров, с председателем КНР [Си Цзиньпином]», — сказал он корреспонденту «Известий» Максиму Приходе.

Ушаков также рассказал, что у Путина после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро ожидаются еще три беседы.

Кроме того, помощник президента РФ высказался о конфликте между Индией и Пакистаном. Он отметил, что российская сторона не заинтересована в эскалации противостояния между государствами.

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Путин заявил 30 апреля, что День Победы является особым праздником для всей России. Он подчеркнул, что правильно определить будущее российского государства можно только при понимании того, какой ценой досталась победа в ВОВ.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в ВОВ. На Красной площади в Москве пройдет юбилейный парад Победы. На мероприятие в столицу России приглашены многие лидеры и официальные представители стран мира. Всего на параде в честь 80-летия Победы ожидается участие более 20 глав государств и правительств.

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