Ушаков назвал День Победы одним из главных мероприятий в графике Путина

День Победы в Великой Отечественной войне — одно из самых главных мероприятий в графике президента РФ Владимира Путина. Об этом 7 мая рассказал «Известиям» помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Один из самых интересных, я бы сказал даже, может быть, один из самых главных дней из всей этой череды мероприятий. Потому что мы будем встречаться с нашим другом и одним из основных партнеров, с председателем КНР [Си Цзиньпином]», — сказал он корреспонденту «Известий» Максиму Приходе.

Ушаков также рассказал, что у Путина после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро ожидаются еще три беседы.

Кроме того, помощник президента РФ высказался о конфликте между Индией и Пакистаном. Он отметил, что российская сторона не заинтересована в эскалации противостояния между государствами.

Путин заявил 30 апреля, что День Победы является особым праздником для всей России. Он подчеркнул, что правильно определить будущее российского государства можно только при понимании того, какой ценой досталась победа в ВОВ.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в ВОВ. На Красной площади в Москве пройдет юбилейный парад Победы. На мероприятие в столицу России приглашены многие лидеры и официальные представители стран мира. Всего на параде в честь 80-летия Победы ожидается участие более 20 глав государств и правительств.