Родства не помнящие: кто торгует боевыми наградами ветеранов

На черном рынке по-прежнему идет незаконная торговля орденами и медалями, а также военной атрибутикой, в том числе реликвиями, связанными с Великой Отечественной войной. Сейчас полиция расследует дело о продаже государственных наград советского и российского политического деятеля, дважды Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны Владимира Долгих (1924–2020). Подробности — в материале «Известий».

Громкое дело

Источник «Известий» сообщил о расследовании незаконной продажи государственных наград известного советского и российского политического деятеля, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Долгих. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в марте текущего года по соответствующей статье УК РФ. Идет проверка обстоятельств дела.

Автор цитаты Владимир Иванович Долгих (5 декабря 1924, с. Иланское, Енисейская губерния, СССР — 8 октября 2020, Москва, Россия) ушел на фронт добровольцем, будучи несовершеннолетним. Участвовал в боях за Москву, был политруком роты противотанковых ружей, воевал на Брянском фронте. Получил тяжелое ранение в 1943 году, в 1944-м был демобилизован по состоянию здоровья. Окончил Иркутский горно-металлургический институт, работал инженером-металлургом. В 1960-е возглавил Норильский горно-металлургический комбинат. С 1969 по 1972 год возглавлял Красноярский край. В 1970-х — 1980-х годах был секретарем ЦК КПСС. После распада СССР занимался модернизацией экономики и общественной деятельностью. В 2011–2013 годах был депутатом Госдумы, позже членом Совета Федерации.

Председатель Московского городского Совета ветеранов Владимир Долгих перед началом военного парада в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Именно Долгих внес огромный вклад в сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны — он был среди инициаторов и вдохновителей создания Музея Победы на Поклонной горе. Как сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах, факт продажи имел место еще в августе прошлого года, незаконная сделка состоялась в квартире на западе Москвы. Источник не уточнил, о каких конкретно наградах идет речь в уголовном деле.

Цена памяти

Личные награды старшего поколения еще с 1990-х стали предметом торга на черном рынке — ими интересовались как отечественные, так и иностранные коллекционеры. Несмотря на санкции за незаконные сбыт и приобретение госнаград, торговля медалями продолжается на разных уровнях. В 1,5 тыс. рублей оценил четыре юбилейные медали («40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейную медаль ,«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина») 35-летний житель Иванова. Он пытался продать их на вокзале, но был задержан в рамках проверочной закупки. Эксперты из Государственного исторического музея подтвердили, что награды подлинные.

7200 рублей пыталась выручить за пять наград 49-летняя жительница Курской области. В коллекции продавца были также юбилейные медали, медаль ветерана труда и медаль «За Победу над Германией».

Автор цитаты Медаль «За Победу над Германией» была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая 1945 года. Авторы медали художники Е. Я. Романов и И. К. Андрианов. По данным на 1 января 1995 года, медаль получили почти 15 млн человек.

Полиция изобличила жительницу Якутии, которая на региональном сайте объявлений разместила на продажу семь госнаград по цене 5 тыс. рублей. Контрольная закупка прошла в аэропорту. В Нижнем Тагиле 39-летний мужчина оценил шесть медалей (в том числе две ветеранские к юбилеям Победы) всего в 1 тыс. рублей. Он был задержан при попытке их продать. А житель Красноярска в марте был задержан после продажи медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», которую оценил в 4 тыс. рублей.

— Гражданам, в частности коллекционерам, стоит понимать, что нелегальная продажа или покупка госнаград через различного рода теневые аукционы или группы в соцсетях может повлечь серьезные юридические последствия, законом предусмотрена уголовная ответственность за такого рода действия, — пояснил «Известиям» адвокат Дмитрий Субботин. — Вместе с тем законодатель относит этот состав (ст. 324 УК РФ) к категории преступлений небольшой тяжести. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей, исправительных работ на срок до одного года либо ареста на срок до трех месяцев.

Притворяются копией

Владелец нескольких антикварных салонов на условиях анонимности прокомментировал «Известиям» ситуацию с куплей-продажей орденов и медалей времен СССР. По его словам, наиболее ценными являются ордена советского периода и Великой Отечественной войны. На цену серьезно влияет история награды — если известно когда, кем и за какие заслуги она получена, цена существенно возрастает.

— Стоимость первых орденов Красной Звезды (где красноармеец еще не в сапогах, а в обмотках), может доходить до 600 тыс. рублей, а ордена Красного Знамени — до миллиона и выше, — рассказывает собеседник «Известий». — Однако большинство антикваров сейчас предпочитают не связываться с продажей государственных наград, поскольку это уголовно наказуемое деяние.

По его словам, награды принимают ломбарды, но по сильно заниженным ценам и тоже с риском проблем с правоохранительными органами. Большинство раритетов продаются внутри «тусовки», где все друг друга знают — в основном это сообщества любителей военной истории и подобные им.