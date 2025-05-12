За чем следить инвестору на этой неделе

Улучшение ситуации на сырьевом рынке и начало дивидендного сезона могут поддержать стоимость российских акций, считают аналитики ФГ «Финам». Если цены на нефть, которые к концу прошлой рабочей недели выросли до $62 за баррель марки Brent, продолжат восстановление, Индекс Мосбиржи может ответить на это ростом.

В понедельник, 12 мая, «Мосгорломбард» опубликует операционные результаты за апрель 2025 года, а совет директоров МФК «Займер» примет решение по дивидендам за 2024-й, сообщили в «Газпромбанк Инвестиции». События могут повлиять на стоимость акций этих компаний.

В этот же день Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки с комментариями в отношении среднесрочного прогноза, что поможет инвесторам скорректировать ожидания по поводу изменения политики регулятора.

13 мая, «Аэрофлот» раскроет операционные результаты за апрель, сообщили в «Финам». Также в этот же день совет директоров агрохолдинг «Русагро» рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 год, добавили в «Газпромбанк Инвестиции».

В среду совет директоров Новороссийского комбината хлебопродуктов примет решение по дивидендам за 2024-й, отметили в «Цифра брокер». В этот же день «Росстат» представит недельные данные по индексу потребительских цен и информацию по инфляции за апрель, что может повлиять на ожидания инвесторов относительно дальнейшей динамики ключевой.

В четверг, 15 мая, энергетическая компания «Юнипро» опубликует отчет по РСБУ за I квартал 2025 года, «Сбербанк» представит сокращенную отчетность за четыре месяца, а химический холдинг «Фосагро» и «Ростелеком» раскроют отчетность по МСФО, сообщили в «БКС Мир инвестиций». Также в этот день состоится внеочередное собрание акционеров «Лукойла» по вопросу дивидендов за 2024 год в размере 541 рублей на акцию.

16 мая, «Ленэнерго», «Совкомбанк» и «Банк Санкт-Петербург» представят финансовые результаты за I квартал, а рекрутинговая платформа «HeadHunter» опубликует отчет по МСФО, отметили в «Газпромбанк Инвестиции». Также пройдет собрание акционеров сети мужских магазинов «Henderson» по вопросу дивидендов за I квартал 2025 года в размере 20 рублей на акцию, заключили в «БКС Мир инвестиций».

Индекс гособлигаций RGBI на предстоящей неделе, вероятно, продолжит движение в диапазоне 105-110 пунктов, отметил старший финансовый аналитик «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук. По его оценкам, долговые бумаги, в частности — ОФЗ, сейчас полностью зависят от геополитической ситуации, прогнозировать развитие которой крайне сложно. Тем не менее, условия скорее благоприятствуют умеренному росту рынка.

На предстоящей неделе индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2800-2900 пунктов, прогнозируют аналитики «БКС Мир инвестиций». По их оценкам, курс доллара составит 78-81 рубль, евро — 89-92 рубля, юаня — 11-11,2 рубля.