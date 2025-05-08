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Издание LIFE запустило спецпроект «Мгновения весны»

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Фото: LIFE
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К 80-летию Победы команда LIFE с помощью нейросетей оживила архивные фотографии 1945 года.

Из оживших фотографий редакция собрала видеоролик, Леонид Агутин специально к 9 Мая исполнил известную «Песню о далекой Родине», а видеорядом к ней стали ожившие кадры весны 1945-го.

Максим Иксанов, генеральный директор News Media Holding: «Мы говорим об исторической памяти новым языком: важно, честно и технологично. Проекты, подобные «Мгновениям весны», становятся точкой соприкосновения поколений — неформальной, визуальной, эмоциональной. Это общее дело всех, кто занимается развитием медиамира сегодня».

Денис Арапов, генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT: «Мы хотели, чтобы зрители хотя бы отдаленно почувствовали ту радость, что испытывали люди в мае 1945-го — эйфорию от встречи близких и наступления долгожданного мира. Благодаря современным технологиям и творческому союзу с Леонидом Агутиным нам удалось оживить эти кадры для будущих поколений».

Проект вызвал интерес фонда «Защитники Отечества». Руководитель департамента по патриотической работе фонда Любовь Солдаткина подчеркивает значимость проекта для формирования живого интереса к истории, особенно у молодежи. По мнению Любови Андреевны, в условиях современных конфликтов и напряженности роль таких проектов в укреплении национального единства и патриотизма велика: «И Великая Отечественная война, и специальная военная операция сейчас — это события, которые откликаются в каждой семье. Это наша общая народная память. Такие проекты формируют национальное самосознание, напоминая нам, что нас объединяет».

Инициативу также поддержал глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что такие проекты очень важны в период противостояния с Западом: «Конечно, такие проекты крайне важны в современных условиях, когда Запад пытается переписать мировую историю, пытается принизить роль советского солдата, Советского Союза в ходе Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. И, конечно, в условиях, когда нацизм опять вырос в полную мощь, в том числе и на территории Европы, нужно помнить о тех событиях, беречь всю информацию о подвиге наших предков, рассказывать об этом молодежи, подросткам, потому что многие, к сожалению, не знают об этом. Не знают истории своей семьи, не знают о подвиге дедов, прадедов».

Изначально снимки появились на медиафасадах по всей России, вызвав отклик у миллионов людей. Увидев такую реакцию, было принято решение о создании ролика с оживленными фотографиями под «Песню о далекой Родине» в исполнении Леонида Агутина.

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