Геммолог предупредила о негативном влиянии морской воды на украшения

Высокая концентрация солей в море вызывает химические реакции, способствуя появлению темных пятен и потускнению колец, цепочек и браслетов из серебра, золота низкой пробы, медных сплавов или не покрытых специальным защитным слоем. Об этом рассказала «Известиям» 11 мая геммолог, основательница ювелирной компании Lardaux Анна Лардо.

Она уточнила, что подделки и недорогая бижутерия гораздо быстрее утратят привлекательный внешний вид и начнут разрушаться под воздействием влаги.

«Перед входом в воду снимайте украшения. Это самое простое решение, которое гарантирует их сохранность. Если трудно отказаться от аксессуаров, лучше заменить драгоценности из мягких металлов на более практичные варианты, например из желтого золота, платины или нержавеющей стали», — посоветовала она.

Эксперт рекомендовала выбирать модели цепочек с толстым плетением и прочными звеньями. Тонкая цепь может разорваться или зацепиться в песке и водорослях. Также нужно обязательно проверять прочность замка — подойдут карабинные крепления или крупные застежки с несколькими фиксаторами.

«Кольца и браслеты должны сидеть плотно, иначе они могут случайно соскользнуть прямо в воду. Драгоценные камни уязвимы при длительном контакте с водой. Жемчуг, опал, бирюза, бриллианты начинают мутнеть, утрачивая природный блеск. Гладкие и округлые поверхности предпочтительнее сложных дизайнов с выступающими элементами», — добавила Лардо.

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что в 2024 году россияне увеличили траты на золотые изделия с бриллиантами на 25% по сравнению с 2023-м. Совокупные расходы населения на эти товары достигли 106 млрд рублей. Это следует из данных ювелирной компании «Алькор».