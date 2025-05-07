Орбан назвал позором призыв фон дер Ляйен ускорить вступление Украины в ЕС

Украине предоставляют деньги и оружие, а европейские налогоплательщики платят по счетам. Такие действия являются «позорными». Об этом 7 мая заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, критикуя заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен из-за ее призыва ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз (ЕС).

«Сегодня фон дер Ляйен объявила о новых планах Европейской комиссии: Украина получает деньги и оружие, европейские налогоплательщики платят по счетам. Позор», — написал он в социальной сети X.

В этот же день глава ЕК заявила о необходимости проведения переговоров по существу, связанных со вступлением Украины в ЕС. Она считает, что данный процесс может стать сильной гарантией безопасности.

Ранее, 10 марта, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерское правительство считает вступление Украины в ЕС опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.