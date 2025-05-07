Диетолог назвала способ начать правильно питаться

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как начать правильно питаться.

В беседе с «Радио 1» в среду, 7 мая, специалист подчеркнула, что правильное питание начинается с головы, потому каждый прием пищи следует «сопровождать некрахмалистыми овощами, иногда фруктами». Также в рацион следует добавить ферментированные продукты, квашеную капусту, кефир, моченые яблоки.

Кроме этого, по словам Соломатиной, бороться со стрессом можно при помощи медитации, молитвы или чтения, если в этот момент происходит концентрация.

«Это означает, что мы не несем в голову ни ментальный мусор, ни пищевой мусор, ни какой-то другой. Вот основа и самый верный путь», — заключила эксперт.

5 мая диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что постоянное желание съесть что-то сладкое — частый симптом внутренних сбоев в организме, вызванных нехваткой определенных микроэлементов и витаминов. Аппетит может расти при недостатке хрома, триптофана, белка, витамина D, отмечает 360.ru. Кроме того, зачастую желание съесть лакомство возникает на фоне стресса, усталости и эмоционального выгорания, пишет RT.

2 мая врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова разоблачила мифы о правильном питании. В частности, она заявила, что правильное питание — это про грамотно, индивидуально выстроенный рацион. При его выборе следует опираться не на трендовые ограничения и правила, а на свои личные нужды с учетом образа жизни.