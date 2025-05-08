Эксперты предупредили о мошеннических схемах из-за сбоев мобильной связи

В Москве и Московской области участились случаи телефонного мошенничества, связанного с возможными сбоями мобильной связи, рассказали «Известиям» 8 мая в пресс-службе Ассоциации развития финансовой грамотности.

Злоумышленники представляются сотрудниками операторов и предлагают абонентам «бесплатную услугу», которая якобы обеспечит стабильную работу телефона в период возможных ограничений с 7 по 11 мая.

«Жителям Московского региона, в том числе одной женщине, находившейся в Нижнем Новгороде, звонили якобы от имени оператора связи. Они предлагали подключить «специальную услугу» для бесперебойной связи, а затем просили ввести присланный СМС-код на поддельном сайте», — сообщили в пресс-службе.

Мошенники отправляют ссылку, маскируя ее под официальные ресурсы — например, под «Госуслуги» или HeadHunter.

«В обоих случаях злоумышленники особо подчеркивали, что код нельзя никому сообщать по телефону, даже им. Это снижает бдительность жертвы», — пояснили специалисты.

Эксперты предупреждают: подобные схемы могут активизироваться в ближайшие дни на фоне возможных сбоев связи.

«Ни в коем случае не вводите коды и не переходите по подозрительным ссылкам. Настоящие операторы не просят подтверждать данные через сторонние сайты», — призвали специалисты.

Ранее, 5 мая, стали наблюдаться сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и «Билайн». Наибольшее число жалоб отметили у «Билайна» — более 3,1 тыс. и МТС — более 2,1 тыс. Помимо этого, сбои обнаружили в работе банковских приложений, в том числе у Альфа-банка и ВТБ.