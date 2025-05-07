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СМИ указали на невозможность угроз Трампа о введении санкций повлиять на планы РФ

Unherd: угрозы Трампа ввести новые санкции не повлияют на планы России
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Заявления американского лидера Дональда Трампа по возможному введению очередных санкций в отношении России не изменят позицию президента РФ Владимира Путина по конфликту на Украине. Об этом 6 мая сообщил портал Unherd.

«Дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли поменяют планы российского президента», — говорится в материале.

Отмечается, что на данный момент Вашингтон не способен резко увеличить поставки оружия Киеву, особенно на фоне истощения запасов украинской стороны.

Кроме того, в связи с превосходством России в зоне боевых действий Соединенные Штаты имеют «ограниченные рычаги влияния» на российского президента по вопросам урегулирования конфликта.

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2 мая агентство Reuters сообщило о сомнениях Запада в одобрении Трампом новых санкций против РФ. Подчеркивалось, что ограничения будут касаться в том числе российской корпорации «Газпром», а также «крупных предприятий, занимающихся природными ресурсами и банковским сектором».

Госсекретарь США Марко Рубио 27 апреля сообщил, что американская сторона не расширяет санкции против России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе для сближения обеих сторон.

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