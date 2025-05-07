Минздрав Якутии рассказал о состоянии пострадавших в результате пожара на фабрике

Состояние двух пострадавших в результате пожара на фабрике «Якутуголь» в Нерюнгри Якутии медики оценили как крайне тяжелое, еще у двоих — как тяжелое. Об этом 7 мая проинформировало министерство здравоохранения республики.

«В настоящее время состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, состояние двух — тяжелое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение Республиканской больницы №2. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Якутии.

Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри произошел ранее в этот день. Прокуратура города организовала проверку. В главном управлении МЧС РФ по Якутии сообщили, что для ликвидации пожара были задействованы 58 специалистов и 15 единиц техники.

Впоследствии сообщалось о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч.1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).