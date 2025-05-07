В Москве заработал сервис проверки графика отключения воды

В Москве заработал онлайн-сервис для проверки графика отключения горячей воды. Об этом 7 мая на официальном городском портале mos.ru.

«Ежегодно в период с мая по конец августа отключают горячую воду для проведения профилактических работ. График отключения горячей воды составляется и публикуется перед началом сезона плановых отключений», — рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он уточнил, что плановые отключения горячей воды проводят для гидравлических испытаний теплосетей, что позволяет оперативно ремонтировать ненадежные участки.

Максимальный срок отключения горячей воды в столице составляет 10 дней.

Эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» 6 мая Павел Склянчук рассказал «Известиям» о причинах отключения горячей воды в летний период. По его словам, это делается для того, чтобы избежать аварий и снизить риск прорыва труб в отопительный зимний период. Склянчук добавил, что если увеличить количество ремонтных бригад, то можно сократить время отключения горячей воды, но в зависимости от количества аварий или степени их серьезности эти периоды отключений воды могут растянуться.