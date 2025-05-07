Физик назвал потребляющие электричество даже в выключенном состоянии приборы

Даже когда техника не работает, а просто подключена к розетке, она может незаметно расходовать электроэнергию, это явление называют фантомным потреблением. Об этом старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков сообщил в среду, 7 мая. Он назвал приборы, которые продолжают потреблять электричество даже в выключенном состоянии.

По словам эксперта, большинство современных устройств не отключаются полностью, а переходят в дежурный режим. Он пояснил, что это нужно для быстрого включения, поддержания сетевого соединения или сохранения настроек. Буряков уточнил, что фантомное потребление особенно заметно у медиатехники.

«Современные телевизоры, особенно Smart TV, даже в выключенном состоянии могут тратить от 0,5 до 3 Вт. Они поддерживают интернет-соединение, обновляют прошивку и ждут сигнала с пульта. Игровые консоли в режиме ожидания потребляют 10-23 Вт, особенно если продолжаются загрузки обновлений. Музыкальные центры и AV-ресиверы в спящем режиме расходуют обычно от 0,1 до 2 Вт в зависимости от наличия сетевых функций», — рассказал физик в беседе с Lenta.Ru.

Буряков добавил, что сетевые устройства являются еще одним значительным источником скрытого энергопотребления. Так, работающие круглосуточно роутеры используют 5–20 Вт, а сетевые хранилища данных (NAS) даже в простое могут тратить 5–15 Вт у энергоэффективных моделей и до 30–40 Вт у более мощных устройств, передает ИА Регнум.

На кухне скрытыми потребителями электроэнергии становятся кофемашины (около 1 Вт) и духовые шкафы и микроволновки с электронными дисплеями (1-3 Вт). Кондиционеры и обогреватели с пультом дистанционного управления тоже не отключаются полностью — их датчики требуют постоянного питания, что добавляет еще 0,5–3 Вт в режиме ожидания, предупредил специалист.

Также среди менее «пожирателей» энергии Буряков отметил зарядные устройства премиум-класса, которые могут расходовать до 3 Вт из-за сложных схем стабилизации, умные колонки (2–5 Вт для постоянного прослушивания окружения) и электрические полотенцесушители (10–15 Вт).

Чтобы сократить ненужные расходы, физик посоветовал выработать привычку выдергивать зарядные устройства, когда они не используются, или подключать телевизор и другую технику к удлинителю с кнопкой выключения. Роутер можно отключать на ночь, если он не нужен. Умные розетки с таймером тоже помогают контролировать потребление. Кроме того, при покупке новой техники он призвал обращать внимание на класс энергоэффективности.

В свою очередь эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук рассказал, что больше всего электричества потребляют нагревательные приборы: электроплита, электрочайник, обогреватели, утюги. Сэкономить на них не получится, но можно заменить лампы накаливания на энергосберегающие светодиодные, сообщает 360.ru.

Ранее, 19 февраля, директор по развитию бизнеса компании Ippon Кристина Вишневецкая рассказала «Известиям», что, для того чтобы обезопасить себя от неожиданного сбоя электроэнергии, необходимо использовать различные способы получения и сохранения дополнительной, резервной электроэнергии.

Она уточнила, что один из таких способов — это источник бесперебойного питания (ИБП), устройство, обеспечивающее защиту электрического оборудования от перебоев и проблем в сети электропитания. ИБП помогает предотвратить потерю важных данных или избежать повреждения дорогостоящего оборудования при возникновении сбоев в сети, объяснила эксперт.