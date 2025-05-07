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Синоптик рассказала о погоде в Москве на праздничных выходных

Синоптик Паршина: в майские праздники в Москве будет прохладно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается в Москве в ближайшие праздничные выходные.

В беседе с «Радио 1» в среду, 7 мая, специалист отметила, что погода в столице будет прохладной, но комфортной. В частности, ожидается ветер, благодаря чему в городе легче будет дышаться. Сильных осадков не прогнозируется.

Между тем в четверг, 8 мая, в Москве ожидаются слабые заморозки. Днем же температура воздуха составит +11…+13 градусов. В пятницу, 9 мая, пройдут небольшие дожди в Московской области.

Как предупредила синоптик, также возможен легкий снег.

«Температура пока на три градуса отстает от климатического графика. Надеемся на вторую половину мая, когда должно потеплеть», — отметила Паршина.

Воздушные трассы: День Победы будет прохладным и с дождем
Температура будет больше соответствовать середине апреля

6 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в Москве в День Победы, как и во многих регионах страны, ожидается прохладная, с кратковременными дождями. По его словам, температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, а в дневное время — от +8 до +13 градусов, сообщает 360.ru.

В тот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказала, что после 15 мая погода в Москве вернется к климатической норме. Ожидается, что воздух будет прогреваться до +16 градусов.

Тогда же Позднякова рассказала в беседе с RT, что погода в столичном регионе в ближайшие дни будет соответствовать середине апреля.

4 мая начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал «Известиям», что в Москве в День Победы, 9 Мая, погода ожидается в пределах нормы.

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