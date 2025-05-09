Право и дело: патенты рассказали о вкладе советских изобретателей в Победу

Российские историки изучили архивы патентов и авторских свидетельств на открытия, изобретения и рацпредложения в годы Великой Отечественной войны. Этот труд послужил основой для обзора достижений, которые обеспечили превосходство нашей страны и помогли одержать победу над захватчиками. Среди отмеченных изобретений — знаменитая «Катюша», пушка ЗиС-3, самолет Ил-2, сверхпрочная сталь для танков. По мнению экспертов, патенты — ценный источник информации, но они не отражают вклада всех специалистов, которые принимали участие в разработках.

Как организовали экспертизу и изобретательство

Издание книги «Вклад ученых и изобретателей в победу над фашизмом» подготовил к юбилею Победы коллектив подведомственного Роспатенту Федерального института промышленной собственности. На основе этого труда обзор достижений, которые обеспечили технологическое превосходство нашей страны и помогли одержать победу над захватчиками, подготовил научный сотрудник ФИПС Андрей Колесников.



Согласно официальной статистике, за весь период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в нашей стране было подано 24 200 заявок и выдано 7000 авторских свидетельств и патентов.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Готовая продукция Челябинского оборонного завода. Челябинск, 1942 год Фото: РИА Новости/Иван Шагин

При этом официальная статистика не отражает всего потенциала научного творчества, поскольку в эти годы не все изобретения регистрировали, а многие из них были засекречены. Тем не менее, даже по далеко не полным данным, в 1942 году на фронтах было внедрено около 7 тыс. рацпредложений, в 1943-м — 22 тыс., в 1944-м — 47 тыс.

В тяжелых условиях военного времени движение изобретателей и рационализаторов развернулось как на фронте, так и в тылу. Устремления ученых, инженерно-техническая мысль, рабочая смекалка были направлены на то, чтобы в самые сжатые сроки обеспечить техническое превосходство над врагом.

Особенно трудными были первые месяцы войны, когда требовались новые подходы для решения научно-технических и производственных задач. Одним из важных стимулов научного творчества в это время стали Сталинские премии. Их вручали за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производства. Только в одном 1942 году 183 человека оказались удостоены такой награды. А всего за период войны лауреатами Сталинской премии стали 950 специалистов.

Под пушечный грохот

Около 40% всех артиллерийских систем, которые находились на вооружении Красной армии и применялись в боевых операциях, были сконструированы и освоены промышленностью в ходе Великой Отечественной войны. При этом период внедрения новых образцов артиллерийского вооружения сократился до одного-двух месяцев вместо одного-двух лет ранее.

Курская битва. Советская 76-миллиметровая дивизионная пушка ЗиС-3 с расчетом из состава 5-й гвардейской танковой армии на позиции под Курском Фото: РИА Новости/Наталья Боде

Самым массовым орудием стала ЗиС-3 — 76-миллиметровая дивизионная пушка, разработанная под руководством Василия Грабина. Она появилась на фронте во второй половине 1942 года. Легкая и маневренная ЗиС-3 нашла применение в борьбе как с живой силой, так и с техникой врага. Всего было выпущено более 100 тыс. этих орудий — больше, чем всех остальных вместе взятых за время войны.

В конце 1930-х годов в Реактивном научно-исследовательском институте была разработана «механизированная установка для стрельбы ракетными снарядами различных калибров» — протопит знаменитой «Катюши». В 1939–1941 годах ее авторы при участии других сотрудников РНИИ создали пусковую установку БМ-13 для реактивных снарядов на базе грузового автомобиля ЗиС-6.

Над проектами работали Владимир Бармин, Василий Аборенков, Андрей Костиков, Иван Гвай, Алексей Павленко, Александр Попов, Юрий Победоносцев и другие. БМ-13, или «Катюша», была принята на вооружение 21 июня 1941 года. Весомый вклад в разработку и совершенствование реактивных снарядов для «Катюш» внесли конструкторы Леонид Шварц, Александр Пономаренко, Федор Пойда, и Василий Лужин.

Мощь боевых машин

Все слышали про танк Т-34, однако в годы войны было создано немало других машин, наносивших урон противнику.

Освобождение города Юхнов от нацистских оккупантов в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции. Колонна советских танков Т-60 вступает в освобожденный Юхнов Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев

Так, тяжелые потери на фронте в первые месяцы войны заставили конструкторов ускорить работу над новыми танками. В 1941–1943 годах заместителем главного конструктора Горьковского автозавода по спецпроизводству становится Николай Астров, который ранее руководил созданием малых плавающих танков Т-38 и Т-40, гусеничного полубронированного артиллерийского тягача Т-20 «Комсомолец».

Он возглавил выпуск легких танков Т-30, Т-60 (1941), Т-70, Т-80, самоходной установки СУ-76 М и ряда других опытных образцов танков и САУ. Всего им создано 26 типов боевых машин. Их выпуск проходил в короткий срок, за год с небольшим заводы успели собрать почти 6 тыс. машин, которые воевали под Москвой и обороняли Ленинград.

Практически сразу после запуска в производство Т-60 Николай Астров приступил к проектированию более мощной и защищенной версии легкого танка модели Т-70, который участвовал в боях до конца войны. В 1941–1943 годах был выпущен 8231 экземпляр этой вооруженной 45-миллиметровым орудием машины.

Броня крепка

В условиях эвакуации только творческий подвиг изобретателей и рационализаторов, инженеров и тружеников тыла позволили в кратчайшие сроки дать фронту максимум танков, превосходящих технику врага. Существенную роль здесь сыграло изобретение академика Е.О. Патона, который предложил новый способ сварки брони под слоем флюса. Это позволило значительно ускорить изготовление корпусов тяжелой техники

Производство танков Т-34 и ИС-2 в цехе Челябинского Кировского завода перед отправкой на фронт. Завод получил неофициальное название «Танкоград» Фото: РИА Новости/Иван Шагин

Также усилению танкостроения способствовало активное развитие металлургии. В частности, под руководством Иосифа Кватера на Уралмашзаводе было освоено изготовление коррозионностойких немагнитных бандажных колец для крупных турбогенераторов. Обладатель Сталинской премии за разработку технологии производства литых танковых башен, он также участвовал в создании новой марки жаропрочной стали и технологии изготовления роторов и турбинных дисков крупных паровых турбин, что позволило производить такие агрегаты мощностью 200 МВт и более.

Защищала танки не только броня, но и другие изобретения. Например, противоминный трал — разработка Павла Мугалева. С августа 1942 года это устройство применялось на фронтах и спасло тысячи жизней танкистов во время боев под Сталинградом, при прорыве «Голубой линии», в битве за Днепр и в других сражениях. За создание минного трала для танков конструктор был удостоен Сталинской премии третьей степени.

Досягаемая высота

Несмотря на колоссальные потери самолетов в первые три месяца войны, к осени положение на авиационном фронте стало выравниваться. К этому моменту авиационные и авиамоторные заводы из европейской части СССР были передислоцированы на Урал, Западную Сибирь, в Куйбышев, Казань, Ташкент. Практически сразу они начали выпускать новые самолеты. Всего в годы войны было выпущено 125 655 самолетов, из них более 108 тыс. — боевых.

Сборка фронтового бомбардировщика Пе-2 на заводе № 22 в Казани Фото: РИА Новости/Ольга Игнатович

Стоит отметить, что переворот в воздушной войне обеспечили самолеты-истребители МиГ-1 и МиГ-3, разработанные конструкторами Артемом Микояном, Михаилом Гуревичем и Владимиром Володиным. Большая скорость полета и мощное вооружение дали возможность советским летчикам применять самолеты МиГ-3 не только в воздушных боях, но и для штурмовки наземного противника. Всего было выпущено 3172 этих машин.

Также во время войны требовался пикирующий бомбардировщик, который при нанесении удара за счет вертикального полета практически «падал» бы вместе с бомбами, а после сброса бомб выходил бы из пике, преодолевая значительные перегрузки. Такой самолет был разработан в опытно-конструкторском бюро, которое возглавлял Владимир Петляков. Это Пе-2, который по максимальной скорости не уступал истребителям и существенно превосходил немецкие бомбардировщики Хе-III (более, чем на 100 км/час) и Ю-88 (на 75 км/час). Всего за годы войны было построено 11 427 самолетов Пе-2.

В январе 1941 года свой первый полет совершил бомбардировщик Андрея Туполева — АНТ-58 (Ту-2 в новой классификации). От Пе-2 он отличался серьезной броней и внушительным вооружением: две 20-миллиметровые авиационные пушки ШВАК и три пулемета УБТ калибром 12,7 мм. При этом он мог поднимать в воздух до 3 т бомб.

Ту-2 имел много модификаций — использовался как разведчик, транспортный и даже почтовый самолет, а также в качестве платформы для научных исследований. Он был признан лучшей в своей категории машиной войны. 16 сентября 1945 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Андрею Туполеву звание Героя Социалистического Труда «за работы в области обороны страны во время Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков».

Освобождение Литвы. Советские самолеты Ил-2 в небе над городом Шауляй. 1-й Прибалтийский фронт Фото: РИА Новости/Борис Вдовенко

Также большую роль в завоевании господства в небе сыграли истребители ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 конструкции Семена Лавочкина, и Як-1, созданный Александром Яковлевым. Всего за время войны выпустили 22 281 истребитель «ЛаГГ» и «Ла» и более 40 000 самолетов Як.

В то же время, когда Сергей Ильюшин проектировал самолет-штурмовик, он сделал упор на бронировании основных узлов машины. В итоге Ил-2 получился настоящим «летающим танком», а немцы прозвали его черной смертью.

Изобретения для пехоты

В самом начале войны возникла задача создания для пехоты простого, надежного, противотанкового оружия. В короткие сроки были созданы и освоены заводами однозарядное противотанковое ружье ПТРД конструкции Василия Дегтярева и пятизарядное противотанковое ружье ПТРС разработки Сергея Симонова.

Кроме того, в 1942 году, вместо крупногабаритного пистолета-пулемета ППШ был разработан более легкий, компактный и дешевый в производстве пистолет-пулемет конструкции Алексея Судаева. Первые образцы этого вооружения прошли полевые испытания в частях Ленинградского фронта. ППС представлял собой простое в конструкции и применении и дешевое в производстве оружие.

Сталинградская битва. Советские бронебойщики с ПТРД-41 (противотанковое однозарядное ружье системы Дегтярева) ведут огонь под Сталинградом Фото: РИА Новости/Георгий Зельма

Он почти полностью собирался из штампованных деталей, был легче и удобнее в обращении. Его серийное производство было налажено на Сестрорецком оружейном заводе.

Ценный источник

Как отметили эксперты, патенты и авторские свидетельства — это важный источник информации, который, однако, не всегда достоверно и полноценно отражает вклад специалистов, которые принимали участие разработках.

— Например, известен эпизод с военным изобретением физика Исаака Халатникова, сделанным «на коленке», — рассказала замдиректора Архива РАН Ольга Селиванова. — Речь идет о методе ведения заградительного зенитного огня по целям, когда их не видно. Такая стрельба защищала от атак с воздуха в условиях плохой видимости (ночью или при пасмурной погоде). При этом сложными были именно расчеты при создании методики, а ее применение уже не представляло сложности для командиров батарей. В боевых стрельбах метод широко применяли, но официально разработка не была зарегистрирована.

Это иллюстрирует, отметила специалист, что многие изобретения того времени юридически не оформляли.

Сталинградская битва. Расчет зенитной батареи старшего лейтенанта Анатолия Киселева ведет огонь из 37-миллиметровой автоматической зенитной пушки на крыше дома в Сталинграде Фото: РИА Новости/Эммануил Евзерихин

— Архив патентов — ценнейшая база данных об истории науки и техники. Она позволяет не только зафиксировать приоритет тех или иных разработок, но и помогает проследить тенденции в принятии инженерных решений и развитии конструкторских идей, — поделился мнением историк Александр Железняков.

Вместе с тем, добавил эксперт, надо учитывать, что в определенные исторические эпохи отношение к патентованию было различным. Так, в советское время, когда велись уникальные разработки в атомной и авиационной промышленности, в ракетостроении, в материаловедении и многих других отраслях, связанных с обороноспособностью страны, действовал строгий режим секретности, который не позволял многие решения переводить в разряд патентов.

Кроме того, отметил Александр Железнов, советская система патентования была обособленной и действовала в отрыве от других стран.

— Охрана интеллектуальной собственности в СССР в большей степени подразумевала не права на эту собственность, а защиту своей фамилии как приоритетного разработчика, — отметил старший научный сотрудник Музея космонавтики Павел Гайдук.

По его словам, выписывались так называемые авторские свидетельства, которые использовали, скорее, для понимания, какой коллектив и какого человека, условно, награждать званием Героя Социалистического Труда. При этом далеко не на все разработки получали авторские свидетельства, а коллективы авторов внутри авторского свидетельства могли не соответствовать реальности.