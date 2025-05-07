Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили торговое сотрудничество двух стран

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Александр Турчин в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух государств. Об этом 7 мая сообщили на сайте правительства РФ.

«Михаил Мишустин и Александр Турчин обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики и промышленности, а также ход реализации совместных проектов», — указано в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что в ходе беседы главы правительств также подняли вопрос о важности углубления интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и обменялись поздравлениями с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин 29 апреля заявил, что РФ и Белоруссия добились выдающихся результатов в сфере торгово-экономических отношений — свыше 50 млрд в долларовом эквиваленте торгового оборота. По российским статистическим данным, это более 50%, уточнил президент.