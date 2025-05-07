СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области

После ракетного обстрела украинскими боевикам города Рыльска Курской области, в ходе которого пострадали двое подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом 7 мая сообщает Следственный комитет (СК) России.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, при осмотре места ЧП военные следователи обнаружены фрагменты ракет, предварительно, от чешской ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

В ходе атаки есть повреждения жилых домов. Также ранены два несовершеннолетних, которые находились в это время на улице. Пострадавший 17-летний подросток рассказал следователям об обстоятельствах преступления. Причастные к нему устанавливаются.

6 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по электроподстанции в городе Рыльске Курской области пострадали два подростка. 14-летняя девочке получила касательное осколочное ранение левой голени, а 17-летний юноша — осколочное ранение правой голени. Им оказали медицинскую помощь.