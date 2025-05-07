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Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В ближайшие праздничные и выходные дни (8–11 мая) Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых автомобилистов. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.

Автоинспекторы будут работать в усиленном режиме и проведут профилактические мероприятия на дорогах Ивановской, Ульяновской, Самарской, Магаданской, Челябинской, Калужской, Нижегородской, Самарской и Кировской областей, а также в Севастополе, Республике Марий Эл, Республике Карелия, Приморском крае и других регионах страны.

В преддверии праздничных дней Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. «Сплошные» проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления спиртных напитков, проводятся в выходные автоинспекторами на постоянной основе, подчеркивают в ведомстве.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо и ставит под угрозу жизни не только самого водителя, севшего за руль после употребления алкоголя, но и его пассажиров, а также других участников дорожного движения. Не оставайтесь равнодушными, увидев, что человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге — сообщите об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от медицинского освидетельствования, влекут за собой лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф. Кроме того, в ряде случаев за эти деяния водителю грозит уже уголовная ответственность.

В предстоящие праздничные дни во всех регионах страны пройдут мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы. В связи с этим на дорогах будут вводиться временные ограничения движения транспорта. В Госавтоинспекции просят водителей неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и указателей, а также строго выполнять указания сотрудников полиции.

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6 мая сообщалось, что в Москве дорожные камеры стали реже фиксировать нарушения ПДД, связанные с выездом на выделенные полосы, отсутствием ремней безопасности и выключенными фарами. За первые четыре месяца 2025-го камеры зафиксировали более 10,1 млн нарушений, что всего на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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