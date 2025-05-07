В Госдуме высказались об ожиданиях от перемирия в честь 80-летия Победы

Украина не заинтересована в перемирии в честь 80-летия Победы, объявленном президентом России Владимиром Путиным. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в среду, 7 мая.

«Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что ему нужно минимум 30–90 дней. Но всё это делается для того, чтобы сорвать подготовку мирного соглашения и создать выгодные для ВСУ условия: провести мобилизацию, довооружиться, выстроить новые фортификационные сооружения. Я не верю в желание Зеленского закончить <этот конфлитк>», — подчеркнул Чепа в разговоре с Lenta.Ru.

Он допустил, что ВСУ предпримут попытки сорвать парад Победы и будут саботировать объявленное перемирие.

«Мы видели атаку беспилотников этой ночью. Видим, как пытаются сорвать парад. Понятно, что всё это направлено не на урегулирование конфликта», — заключил политик.

Этой ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны семи беспилотников, которые летели в сторону столицы, передает RT. Позже он сообщил о ликвидации еще двух дронов, летевших по направлению к Москве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 мая порекомендовал обратиться в Киев, чтобы узнать цель атаки дронов ВСУ на Москву, сообщает 360.ru.

Вечером 6 мая Минобороны РФ сообщило, что за вечер средства ПВО уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью российскими регионами. Уточнялось, что 31 дрон ликвидировали над Брянской областью, еще 14 беспилотников сбили в небе над территорией Курской области, семь — над Орловской областью. По два дрона уничтожили над Калужской и Рязанской областями и еще один — над Крымом.

28 апреля Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Уточнялось, что российская сторона обеспечит со своей стороны прекращение огня 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.