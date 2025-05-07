Мерц и Макрон заявили о намерении перезагрузить отношения ФРГ и Франции

Новый канцлер Федеративной Республики Германия (ФРГ) Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены перезагрузить отношения двух государств для укрепления Европейского союза (ЕС). Об этом 7 мая глава правительства Германии заявил на встрече с французским президентом в Париже.

«Президент Эммануэль Макрон и я также договорились о дальнейшем укреплении франко-германского совета по обороне и безопасности», — сообщил Мерц, его слова приводит агентство Reuters.

По его словам, страны будут лучше координировать поддержку Киева и теснее согласовывать вопросы национальной обороны и проекты закупок.

Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что стороны продолжат работать над достижением 30-дневного прекращения огня на Украине, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 7 мая, Мерц сообщил, что Германия намерена предоставить Украине надежные гарантии безопасности. По его словам, как только будет достигнута договоренность о прекращении огня, Берлин готов принять участие в его мониторинге под руководством и при участии США.