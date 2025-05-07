Политолог указал на значимость договора США и хуситов о прекращении огня

Соглашение о прекращении огня между США и йеменскими хуситами должно придать значимости американскому президенту Дональду Трампу на переговорах с лидерами арабских государств в Саудовской Аравии. Таким мнением с «Известиями» 7 мая поделился политолог и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.

По словам эксперта, изначально у Соединенных Штатов было мало мотивирующих причин для военных действий против хуситов.

«Удары по хуситам рассматривались как косвенное давление на Иран. Но Иран еще в марте, когда США нанесли первый удар, заявил, что не контролирует их. <…> Видимо, Трамп это понял, и с хуситами была достигнута договоренность», — сказал Тарасов.

Он отметил, что этот договор должен помочь американскому лидеру в его визите в Саудовскую Аравию позднее, в мае.

«Это не просто символический, но очень серьезный шаг, если только это соглашение будет соблюдаться. <…> Миротворчество у Трампа входит в моду. Он собирается нанести визит в Саудовскую Аравию, а там собирается Лига арабских государств. В таких условиях его миротворчество, плюс еще переговоры с Ираном придают этому визиту важную значимость», — заявил политолог.

Также эксперт заметил, что у команды Трампа есть отработанный прием, который совмещает призывы к миру с угрозами военных действий.

«Если [президент США] отказывается от этого приема, то это означает большой прорыв. Значит, они меняют технологию действий в данном регионе», — подчеркнул он.

Кроме того, Тарасов предположил, что после соглашения американской стороны с хуситами Израиль, скорее всего, не будет ожесточать свои действия в адрес этого движения.

«Израиль отлично понимает, что бомбежками и ракетными ударами хуситов не победить. Нужно наземное вторжение, а оно неперспективно, потому что опыт войны Израиля в Газе показал, что тот же ХАМАС уничтожить даже через наземную операцию не удается», — подытожил политолог.

Накануне глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что движение «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене и США при посредничестве Султаната Оман договорились о прекращении огня. Министр отметил, что в будущем ни одна из сторон не будет нападать на другую. Это обязательство включает запрет на атаки хуситов на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.