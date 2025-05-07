В АдГ напомнили Мерцу о его обещании закрыть границы для мигрантов

Вступивший в должность канцлера ФРГ Фридрих Мерц обещал, что в первый день своей работы на посту главы правительства закроет въезд для мигрантов, однако пока на границе Германии и Польши ничего подобного не наблюдается. Об этом 7 мая заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

«Мерц пообещал «фактический запрет на въезд» в «первый день» своего канцлерства. Сегодня первый день, и мы отправились в Губин на границе с Польшей, чтобы проверить правдивость этого обещания. Результат не удивил», — отметила Вайдель в своей соцсети X (бывш. Twitter).

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Мерца новым канцлером ФРГ 6 мая. В первом туре голосования Мерц не смог набрать достаточного количества голосов для избрания главой государства. Его назначили новым канцлером лишь со второго раза.

9 апреля Мерц отмечал, что новое правительство Германии усилит контроль за незаконной миграцией в стране. Помимо этого он заявил о планах по усилению контроля на границах Германии и высылке с территории ФРГ мигрантов, находящихся там незаконно. Также Мерц добавил, что гражданство ФРГ снова можно будет получить только после пяти лет проживания в стране.