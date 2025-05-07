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США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов

Дрисколл: США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских БПЛА
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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США задумались о пересмотре трат на военную технику, в том числе из-за российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 6 мая сообщил министр США Дэниел Дрисколл в интервью изданию War on the Rocks.

«Мы продолжаем создавать и покупать эти искусные машины, которые могут уничтожить очень дешевые дроны», — заявил глава ведомства.

По словам Дрисколла, дорогостоящая боевая техника недостаточно защищена. БПЛА за $800 способен вывести из строя оборудование стоимостью в несколько миллионов долларов. Это, по его мнению, «заставляет переосмыслить» расходы страны на военную технику.

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Ранее в этот же день начальник штаба американских ВВС Дэвид Элвин рассказал о том, что главный приоритет для Пентагона — получение постоянного финансирования для модернизации ядерных возможностей военно-воздушных сил (ВВС) США. Кроме того, на данный момент модернизируются истребители F-15 и F-35, а также стратегические бомбардировщики В-52.

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