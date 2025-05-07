Американский режиссер Стоун заявил о своем желании посетить парад Победы в Москве

Американский режиссер Оливер Стоун заявил о своем желании посетить московский парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом он рассказал 7 мая во время экскурсии на территории кинозавода «Москино».

«Да, я планирую», — процитировали «РИА Новости» его.

Уточняется, что американский режиссер приехал на кинозавод «Москино» для того, чтобы ознакомиться с новым творческим кластером. Экскурсию для Стоуна провел руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Режиссер также рассказал, что ранее уже был на параде.

«Это было невероятно, впечатляющий парад. Я надеюсь, что всё пройдет безопасно», — отметил он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 6 мая рассказал, что в Москву на парад по случаю 80-летия победы в ВОВ приедут 29 лидеров из приглашенных стран.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в столице. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его словам, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.