«Известия» показали кадры фрагментов челюсти Гитлера из архива ФСБ

Журналист «Известий» 7 мая показал фрагменты челюсти лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, которые хранятся в архиве ФСБ.

В ходе идентификации трупа было установлено, что данные части принадлежат Гитлеру. Также это подтверждается данными проведенной судебно-медицинской экспертизы, показаниями зубного врача и медицинской сестры, которые занимались лечением политика.

«В коробке от папирос «Гвардейские» всё, что осталось от человека, который хотел стереть с лица земли целые народы. Это зубы Гитлера. И за ними фюрер явно не следил», — поделился корреспондент «Известий».

При этом уточняется, что своих зубов у фюрера было всего четыре — резцы на нижней челюсти, а остальные зубы были вставными, в том числе были использованы коронки из золота.

Отмечается, что фрагменты челюстей и зубов были перевезены в Москву в 1948 году в виде вещественных доказательств. Экспонаты хранятся в пачке от папирос «Гвардейские».

30 апреля управление ФСБ России по Ивановской области рассекретило архивные документы касательно самоубийства Гитлера, исследования его тела и последних дней Третьего рейха. В результате работы военным контрразведчикам удалось достаточно точно реконструировать события, происходившие в «фюрербункере» в период с 20 по 30 апреля 1945 года и установить обстоятельства самоубийства Гитлера.