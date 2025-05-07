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Песков перенаправил в Киев вопрос о цели ночной атаки дронов ВСУ на Москву

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Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 7 мая, порекомендовал обратиться в Киев, чтобы узнать цель атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву.

«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Этой ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны семи беспилотников, которые летели в сторону столицы. Позже он сообщил о ликвидации еще двух дронов, летевших в сторону Москвы.

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Вечером 6 мая Минобороны РФ сообщило, что за вечер средства ПВО уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью российскими регионами. Уточнялось, что 31 дрон ликвидировали над Брянской областью, еще 14 беспилотников сбили в небе над территорией Курской области, семь — над Орловской областью. По два дрона уничтожили над Калужской и Рязанской областями и еще один — над Крымом.

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