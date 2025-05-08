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Эксперт рассказала об опасности частого использования бальзама для губ

Эксперт Вериченко: привычка часто наносить бальзам на губы может навредить
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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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На полках магазинов можно найти два основных типа средств для губ — бальзамы и гигиенические помады. Первые работают на глубокое увлажнение, вторые создают защитный барьер, рассказала «Известиям» 8 мая руководитель направления «Косметика» бренда SOKOLOV Мария Вериченко.

«Если вы мерзнете на ветру или постоянно облизываете губы, никакой питательный бальзам не спасет — здесь нужна именно защита от внешних факторов. А вот для восстановления поврежденной кожи качественный увлажняющий бальзам будет как раз кстати», — объяснила она.

При этом, по ее словам, главный враг здоровых губ — это навязчивая привычка наносить бальзам слишком часто. При избыточном применении кожа теряет способность к саморегуляции и возникает эффект «переухоженности». Любители ментоловых, камфорных и фенольных средств, дающих ощущение прохлады и пощипывания, рискуют вдвойне — эти компоненты могут вызывать микровоспаления и делать губы еще суше.

«При выборе идеального средства внимательно изучайте этикетку. Формула мечты включает три элемента: увлажнители, эмоленты и окклюзивы (компоненты, которые создают защитный барьер и предотвращают потерю влаги). В списке ингредиентов стоит искать масло ши, сквалан, глицерин и витамин Е — они работают на восстановление и защиту. А вот от ярких ароматов и эффекта «покалывания» лучше держаться подальше — это сигналы о возможном раздражении», — отметила Вериченко.

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Эксперт уточнила, что кожа губ не может самостоятельно поддерживать водный баланс, как остальные участки лица. Поэтому стоит расширить свою косметичку и добавить в нее ночные маски с плотной текстурой или натуральные масла жожоба или арганы, которые можно наносить перед сном. Также не будут лишними мягкие пилинги с молочной кислотой для деликатного отшелушивания.

«График ухода тоже имеет значение. Бальзам стоит применять максимум два-три раза в день, масла — пару раз в неделю, а пилинги — всего один раз за семь дней. Такой режим поможет коже восстановить собственные защитные механизмы», — сказала специалист.

Недостаток воды в организме, дефицит витаминов группы В, слишком строгие диеты и стрессы моментально отражаются на внешнем виде губ. Сухой воздух в помещении, морозный ветер на улице и привычка курить приводят к шелушению.

«Самая недооцененная бьюти-рекомендация — забота о себе изнутри. Наполните свой рацион продуктами с полезными жирами (идеально подойдет авокадо-тост за завтраком или горсть орехов в качестве перекуса), обогатите меню красной рыбой и пейте достаточно воды. Эти простые привычки в сочетании с грамотно подобранными средствами помогут забыть о зависимости от бальзама и сохранить губы красивыми в любое время года — без нужды заглядывать в зеркало каждые 10 минут», — заключила Вериченко.

Ранее, 16 апреля, косметолог, создатель бренда профессиональной космецевтики MESALTERA by Dr. Mikhaylova Наталья Михайлова рассказала «Известиям», что в теплое время следует использовать мягкие очищающие средства: пенки, гели или муссы с добавлением кислот или ферментов. Они эффективно растворяют кожное сало и загрязнения, не повреждая кожу. При этом стоит избегать агрессивных составов и чрезмерного механического пилинга.

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