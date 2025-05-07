Грузинская оппозиция выступила за скорейшее восстановление диалога с Россией

Представители оппозиционных партий и движений Грузии высказались за скорейшее восстановление диалога с Россией. Круглый стол по этому вопросу прошел 7 мая.

В резолюции по окончании мероприятия его участники пришли к выводу, что Грузия не в состоянии сама преодолеть масштабные экономические и социальные трудности, которые сейчас переживает страна.

«Необходимо углубление дружеских отношений с соседними странами. Настало время восстановить добрососедские отношения с Россией», — говорится в документе.

Как отметил в разговоре с «Известиями» международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия, участники конференции намерены организовать сбор подписей за восстановление отношений Москвы и Тбилиси.

«Сегодняшняя конференция была посвящена в первую очередь дню Великой Победы 9 Мая. Мы, конечно же, будем проводить парад. Все участники пришли к выводу после долгих дебатов, что нам нужно начать [сбор] подписей среди населения для диалога между Россией и Грузией», — отметил он.

Председатель партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти в свою очередь отметил, что участники мероприятия призывают официальные власти страны начать прямой диалог с правительством России как можно скорее.

«К счастью, с каждым днем всë больше и больше нашего населения склонно к тому, что <...> грузинские власти должны начать прямые переговоры с российскими властями, потому что время не терпит. И наша сегодняшняя конференция — это не только наша партия готовила. Здесь присутствуют многие партии, политические организации. И мы пришли к мнению, что надо поддержать инициативу народа, <...> надо собрать много подписей, чтобы власти услышали глас народа и начали прямой диалог [с РФ]», — рассказал он.

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. Дипломат отметила, что для грузинской стороны РФ продолжает оставаться важным рынком по многим направлениям. Россия также занимает лидирующие позиции в поставках энергоносителей и зерна в закавказскую республику.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 11 апреля заявил, что его страна придерживается мирного и прагматичного подхода в отношениях с РФ, несмотря на существующие территориальные разногласия. Он отметил, что Тбилиси продолжает развивать экономическое и торговое сотрудничество с Москвой, рассматривая его как часть общего стратегического подхода.