Пашинян подтвердил план приехать в Москву на 9 Мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет присутствовать на параде в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 7 мая политик сообщил в парламенте страны.

«Пашинян заявил в Национальном собрании, что отправится в Москву для участия в параде Победы», — сказали там, слова главы правительства приводит армянский портал news.am.

Сообщается, что договоренность о визите Пашиняна в Москву была достигнута в результате его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, 7 мая, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приехал в Москву, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В аэропорту монгольского лидера встретила российская делегация, у трапа выстроился почетный караул.