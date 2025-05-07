Автозавод «Москвич» озвучил цены на кроссовер с ручным управлением

Кроссовер «Москвич 3 РУ», подготовленный для водителей с ограниченными физическими возможностями, поступил в продажу. На официальном сайте марке появился прайс-лист на модель, ее цена составляет 1,94 млн рублей.

Автомобиль с ручным управлением предлагается в единственной комплектации «Стандарт плюс», которая является базовой для «Москвича 3» и оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с. в паре с вариатором. При этом обычный «Москвич 3» в аналогичном исполнении стоит на 35 тыс. рублей дешевле.

Фото: «Москвич»

У модели «Москвич 3 РУ» слева от руля находится рычаг, который через систему тяг и тросов соединен с приводами педалей. Управление осуществляется перемещением рычага на себя («газ») и от себя («тормоз»).

В список оборудования модели входят климат-контроль, камера заднего вида, галогеновые фары, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном и шестью динамиками, фронтальные подушки безопасности, люк с электроприводом и прочие опции.

Накануне сообщалось, что автомобили «Москвич» 2025 года производства подорожали на 38–53 тыс. рублей. Кроссовер «Москвич 3» текущего года теперь стоит минимум 1,8 млн рублей. Это базовая версия с 1,5-литровым турбомотором и механической трансмиссией. Модификация с вариатором стоит на 100 тыс. рублей дороже. Топовая комплектация обойдется в 2,04 млн рублей.

29 апреля стало известно, что на заводе «Москвич» выпустили несколько сотен кроссоверов «Москвич 5». На предприятии рассказали, что эти автомобили пополнили корпоративный парк «Москвича», где их в реальных условиях тестируют инженеры и испытатели. Компактный кроссовер могут запустить в серийное производство. Включения этой модели в свою линейку завод прежде не анонсировал.