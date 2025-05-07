Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ атаковали храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области
Мир
Белоусов назвал военно-технический диалог РФ с Конго локомотивом сотрудничества
Мир
Захарова назвала отказ прибалтийских стран в пролетe спецборта Вучича вопиющим
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
Общество
ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о своем желании посетить парад Победы в Москве
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ составили более 1,085 трлн рублей
Мир
В АдГ напомнили Мерцу о его обещании закрыть границы для мигрантов
Общество
«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Липовое в ДНР
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
Пашинян подтвердил план приехать в Москву на 9 Мая
Пресс-релизы
Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025
Сюжет:

Дегтярев заявил о важности сохранения исторической памяти

0
EN
Фото: t.me/Degtyarev_Info
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В настоящее время крайне важно сохранить историческую память, заявил 7 мая министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«62-й кросс памяти Героя Советского Союза Бориса Галушкина — хорошая традиция, она живет. И сегодня мы откроем аллею памяти, и новые появятся имена, увековеченные здесь, Героев Советского Союза, выпускников, сотрудников. Это очень важно сохранять историческую память», — отметил он во время выступления в Российском университете спорта ГЦОЛИФК в преддверии кросса памяти Героя Советского Союза Бориса Галушкина.

Дегтярев также поздравил присутствующих с Днем Победы. По его словам, россияне «всем сердцем и душой» находятся с защитниками Отечества, которые выполняют долг по защите Родины в зоне специальной военной операции (СВО).

Во время мероприятия Дегтярев также присоединился к церемонии открытия стендов на аллее славы ГЦОЛИФК, поговорил с ветеранами и студентами.

«Уверен, победа будет за нами, как в те грозные годы, 1945 году. Поздравляю вас с наступающим Днем Победы», — отметил он.

Образцы действия: что увидят зрители на юбилейном параде Победы
На репетициях были замечены новейшие самоходные артустановки «Гиацинт-К» и «Мальва», а также БПЛА «Герань-2» и «Ланцеты»

6 мая сообщалось, что военнослужащие Новосибирского ракетного соединения в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ провели торжественную акцию в микрорайоне Гвардейский Новосибирска, в рамках которой поздравили ветеранов с праздником. Военнослужащие организовали концертную программу. В нее вошли музыкальные композиции военных лет, громкие чтения стихов о подвигах солдат и тружеников тыла в годы войны.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025