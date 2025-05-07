Дегтярев заявил о важности сохранения исторической памяти

В настоящее время крайне важно сохранить историческую память, заявил 7 мая министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«62-й кросс памяти Героя Советского Союза Бориса Галушкина — хорошая традиция, она живет. И сегодня мы откроем аллею памяти, и новые появятся имена, увековеченные здесь, Героев Советского Союза, выпускников, сотрудников. Это очень важно сохранять историческую память», — отметил он во время выступления в Российском университете спорта ГЦОЛИФК в преддверии кросса памяти Героя Советского Союза Бориса Галушкина.

Дегтярев также поздравил присутствующих с Днем Победы. По его словам, россияне «всем сердцем и душой» находятся с защитниками Отечества, которые выполняют долг по защите Родины в зоне специальной военной операции (СВО).

Во время мероприятия Дегтярев также присоединился к церемонии открытия стендов на аллее славы ГЦОЛИФК, поговорил с ветеранами и студентами.

«Уверен, победа будет за нами, как в те грозные годы, 1945 году. Поздравляю вас с наступающим Днем Победы», — отметил он.

6 мая сообщалось, что военнослужащие Новосибирского ракетного соединения в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ провели торжественную акцию в микрорайоне Гвардейский Новосибирска, в рамках которой поздравили ветеранов с праздником. Военнослужащие организовали концертную программу. В нее вошли музыкальные композиции военных лет, громкие чтения стихов о подвигах солдат и тружеников тыла в годы войны.