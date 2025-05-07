Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Об этом 7 мая сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Закон предусматривает освобождение или смягчение наказания за преступления, которые не представляют большой опасности обществу или классифицируются как «менее тяжкие». Уточняется, что амнистию может получить только определенная категория граждан.

«Среди них — несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, инвалиды I и II группы, лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, а также получившие ранения или заболевания в период военной службы или службы в военизированных организациях, и другие», — говорится в публикации канала.

В документ внесли и другие изменения. Теперь лицам, которых осудили за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, срок наказания сократят на год.

Амнистия предварительно затронет почти 8 тыс. заключенных. Лукашенко в преддверии Дня победы уже помиловал 42 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности.

29 апреля президент России Владимир Путин и его белорусский коллега посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Главы государств почтили память защитников Сталинграда и возложили венки к Вечному огню в зале воинской славы и цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.