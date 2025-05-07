Посол РФ в отставке усомнился в расчете Индии на военный конфликт с Пакистаном

Индия не рассчитывает на серьезный военный конфликт с Пакистаном. Такое мнение 7 мая в беседе с «Известиями» выразил доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии при МИД РФ, чрезвычайный полномочный посол в отставке Сергей Величкин.

Величкин отметил, что его удивило, когда Индия решила приостановить действие совместного с Пакистаном договора о водах Инда. По его словам, этот круг вопросов индийцы не трогали с 1960 года — с момента заключения двусторонних договоренностей. Также Нью-Дели не обращался к соглашению во время предыдущих обострений отношений с Исламабадом. Он отметил, что считал это пределом для Индии.

«После Индия провела очень масштабные учения всех структур гражданской обороны. Это очень дорогостоящее дело, громоздкое в организационном плане, которое затрагивает буквально миллионы людей разных структур. Это сразу вводит весь народ независимо от степени их политического сознания, участия в политической жизни в курс дела, что «мы на пороге войны». Стал склоняться к тому, что пойдут по линии дополнительных чисто военных жестких мер», — сказал Величкин.

При этом он напомнил, что 29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди дал армии страны полную свободу в определении способа, целей и сроков ответа страны на теракт в Пахалгаме, для чего были организованы его встречи с руководителями воздушных и военно-морских сил. По словам посла России в отставке, Индия также не отрицает официальную пакистанскую позицию о том, что за терактом стояли негосударственные структуры. Кроме того, руководство Индии заявляло, что удары в ночь на 7 мая были нанесены по террористической инфраструктуре Пакистана.

«Из того следует, что Индия не рассчитывает на то, что это перерастет в какой-то серьезный военный конфликт», — заявил он.

Также Величкин назвал спекуляциями заявления о якобы вероятном присоединении Китая к конфликту в качестве союзника Пакистана.

«Это чистые спекуляции. Они не соответствуют тому, что мы знаем о важных решениях, которые были приняты и объявлены и Пекином, и Нью-Дели о смягчении напряженности, о приближении к договоренности по Линии фактического контроля (LAC)», — заключил посол РФ в отставке.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана, а также по подконтрольной стране части территории Джамму и Кашмир. Пакистан предпринял ответные действия.

По данным пакистанского телеканала Samaa, военно-воздушные силы страны сбили три индийских истребителя, в том числе два самолета Rafale. По данным телеканала Geo News, в результате операции «Синдур» в Пакистане погибли 26 мирных жителей, еще 46 получили ранения. Индия заявляет о 10 погибших и 48 раненых в результате действий Исламабада.

В этот же день МИД Пакистана сообщил о приближении двух государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны.