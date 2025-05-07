Посольство России в ФРГ осудило запрет связанной с Днем Победы российской символики

Запрет демонстрации в Берлине российской символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), — проявление исторического ревизионизма и политической конъюнктуры. Об этом 7 мая сообщили на сайте посольства РФ в Германии.

Там отметили, что ограничения лишают права неравнодушных жителей германской столицы отметить 80-ю годовщину Победы и почтить память павших.

«Рассматриваем их (запреты. — Ред.) как необоснованные, дискриминирующие, унижающие человеческое достоинство. Видим в них явное проявление исторического ревизионизма и политической конъюнктуры», — указано в заявлении российского посольства.

Уточняется, что диппредставительство осуждает любые попытки воспрепятствовать возможности населения почтить память и отдать дань уважения погибшим. Посольство РФ в Германии также потребовало отмены соответствующего решения берлинских властей.

25 апреля сообщалось, что власти Берлина планируют запретить использование символики России и СССР на памятных мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченных ко Дню Победы. Согласно распоряжению, запрет коснется российских, советских, белорусских флагов, ношения военной формы или ее элементов, военных знаков отличия, демонстрации букв Z и V, а также георгиевских лент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 апреля заявила, что такой запрет Германии — это дорога в бездну. Она отметила, что ФРГ следует обратиться к урокам всех войн, которые она развязала, и обучать этому подрастающее поколение.