Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ атаковали храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области
Мир
Белоусов назвал военно-технический диалог РФ с Конго локомотивом сотрудничества
Мир
Захарова назвала отказ прибалтийских стран в пролетe спецборта Вучича вопиющим
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
Общество
ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о своем желании посетить парад Победы в Москве
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ составили более 1,085 трлн рублей
Мир
В АдГ напомнили Мерцу о его обещании закрыть границы для мигрантов
Общество
«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Липовое в ДНР
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
Пашинян подтвердил план приехать в Москву на 9 Мая
Пресс-релизы
Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025
Сюжет:

В Совфеде заявили об опасности ядерного конфликта между Индией и Пакистаном

Сенатор Джабаров указал на опасность ядерного конфликта Индии и Пакистана
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Индия сама справится с террористами. Такое мнение заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал в среду, 7 мая, говоря о конфликте этой страны с Пакистаном.

Он выразил надежду, что конфликт не будет разрастаться и что пакистанским властям хватит благоразумия и они не будут стремиться к разрастанию конфликта.

«Тем более что обе державы ядерные, поэтому существует опасность ядерного конфликта, но я надеюсь, что это быстро закончится, опять на какое-то время будет хрупкое перемирие», — сказал сенатор в беседе с Lenta.Ru.

По мнению Джабарова, британцы спровоцировали очередную горячую точку. Именно они посеяли зерна раздора, когда разделили Индию и Пакистан, напомнил политик.

«Эти все конфликты заложены были британским кризисом — что на Ближнем Востоке, что в Азии. Везде, где они были, они после себя оставляли огромные проблемы на века», — заключил он.

Виток высокого напряжения: конфликт Индии и Пакистана перешел в боевую фазу
«Известия» выяснили, одобряют ли жители самой многочисленной страны в мире решение своих властей и во что может вылиться эскалация

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана, а также по подконтрольной стране части территории Джамму и Кашмир. Пакистан предпринял ответные действия, пишет РИАМО.

По данным пакистанского телеканала Geo News, военно-воздушные силы страны сбили пять индийских истребителей, сообщается на сайте kp.ru. В результате операции «Синдур» в Пакистане погибли 26 мирных жителей, еще 46 получили ранения. Индия заявляет о 10 погибших и 48 раненых в результате действий Исламабада.

В этот же день МИД Пакистана сообщил о приближении двух государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025