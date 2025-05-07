В Совфеде заявили об опасности ядерного конфликта между Индией и Пакистаном

Индия сама справится с террористами. Такое мнение заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал в среду, 7 мая, говоря о конфликте этой страны с Пакистаном.

Он выразил надежду, что конфликт не будет разрастаться и что пакистанским властям хватит благоразумия и они не будут стремиться к разрастанию конфликта.

«Тем более что обе державы ядерные, поэтому существует опасность ядерного конфликта, но я надеюсь, что это быстро закончится, опять на какое-то время будет хрупкое перемирие», — сказал сенатор в беседе с Lenta.Ru.

По мнению Джабарова, британцы спровоцировали очередную горячую точку. Именно они посеяли зерна раздора, когда разделили Индию и Пакистан, напомнил политик.

«Эти все конфликты заложены были британским кризисом — что на Ближнем Востоке, что в Азии. Везде, где они были, они после себя оставляли огромные проблемы на века», — заключил он.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана, а также по подконтрольной стране части территории Джамму и Кашмир. Пакистан предпринял ответные действия, пишет РИАМО.

По данным пакистанского телеканала Geo News, военно-воздушные силы страны сбили пять индийских истребителей, сообщается на сайте kp.ru. В результате операции «Синдур» в Пакистане погибли 26 мирных жителей, еще 46 получили ранения. Индия заявляет о 10 погибших и 48 раненых в результате действий Исламабада.

В этот же день МИД Пакистана сообщил о приближении двух государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны.