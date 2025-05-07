В МИД РФ указали на гиперболизацию Трампом роли США во Второй мировой войне

Американский президент Дональд Трамп преувеличивает значение США во Второй мировой войне. Об этом 7 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала пост Трампа в соцсети Truth Social, где говорится, что США внесли гораздо больший вклад в победу во Второй мировой, чем любая другая страна.

«Меня не отпускала эта мысль: почему он так пишет о Второй мировой войне? Почему он говорит о такой роли США? Почему он гиперболизирует? Понятно, что он такой человек, политик и бизнесмен такой», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, американский лидер относится ко всему с «гипертрофированной эмоцией», именно на этом он построил свою политическую карьеру.

Официальный представитель МИДа указала на то, что США переживают не только экономический и политический кризис, но и нравственный. Она добавила, что американский народ не знает своей истории.

Трамп 6 мая заявил, что победа во Второй мировой войне была достигнута «только благодаря США». Он также напомнил о новых национальных праздниках: в честь дня подписания Компьенского перемирия в Первой мировой войне 11 ноября и в честь победы во Второй мировой войне 8 мая.

Ирландский журналист Чей Боуз указал 23 января президенту США на ошибку в словах о победе во Второй мировой войне, комментируя его заявление о помощи России Соединенным Штатам в победе над нацистами. Боуз напомнил, что именно СССР уничтожил 80% военной мощи Германии, при этом США в рамках ленд-лиза предоставили Советскому Союзу лишь 10% необходимой техники, которая была вскоре возвращена.