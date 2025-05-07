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Нефтегазовые доходы РФ составили более 1,085 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Нефтегазовые доходы России в апреле 2025 года составили 1,085 трлн рублей против 1,081 трлн рублей в марте. Об этом говорится в материалах Минфина РФ, с которыми ознакомились «Известия» 7 мая.

Увеличение доходов государственного бюджета связано с поступлениями от налога на дополнительный доход от добычи нефти (НДД), который в апреле принес 489,2 млрд рублей против 487,1 млрд рублей месяцем ранее.

Базовый уровень нефтегазовых доходов, установленный Минфином на апрель, составил 923,3 трлн рублей. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в этом месяце обеспечил бюджет 769 млрд рублей против 776,5 млрд рублей в марте. Кроме того, выплаты из бюджета нефтяным компаниям по программе топливного демпфера в марте 2025 года составили 62,7 млрд рублей, в то время как в марте они достигали 100,3 млрд рублей.

Как отмечается в сообщении Минфина, ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2025 года в размере 12,3 млрд рублей.

«Положительная корректировка обусловлена преимущественным ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по сравнению с прогнозными значениями», — говорится в материале министерства.

Таким образом, общий объем ресурсов, выделяемых на приобретение иностранной валюты и золота, достигает 41,6 млрд рублей. Эти операции будут осуществляться с 13 мая 2025 года по 5 июня 2025 года, что означает, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит эквивалент 2,3 млрд рублей.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 апреля отметил: Москва видит, что ряд стран Евросоюза готов снова покупать российский газ, и готова вести переговоры по этому вопросу. Он подчеркнул, что Россия никогда не политизировала тему поставок топлива в ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 апреля заявила, что тема возврата ЕС к поставкам газа из России периодически возникает на фоне ухудшения отношений Европы с США, однако политику ЕС на этом направлении нужно оценивать по конкретным фактам.

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