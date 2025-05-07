ВС РФ освободили населенный пункт Липовое в ДНР

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 мая сообщило Минобороны РФ.

Также российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Гусинка, Староверовка, Купянск, Нечволодовка Харьковской области и Ямполь ДНР.

«ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов», — указано в сообщении.

Кроме того, при помощи средств противовоздушной обороны было уничтожено пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В Минобороны отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) ВС РФ ликвидировали 35 127 единиц автомобильной техники противника.

6 мая ВС РФ освободили населенный пункт Лысовка в ДНР. Потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортера, шесть автомобилей.