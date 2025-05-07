В Индии заявили о готовности ВВС ответить на «авантюрные действия» властей Пакистана

Индия ответит на любые «авантюрные» действия Пакистана, которые направлены на эскалацию ситуации между двумя странами. Об этом 7 мая на брифинге заявила представительница индийских Военно-воздушных сил (ВВС) Вьомика Сингх.

«Индийские вооруженные силы полностью готовы ответить на пакистанские авантюры, если таковые будут иметь место и приведут к эскалации ситуации», — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, даже после теракта в Пахалгаме Индия показала сдержанность в ответных действиях.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированному им Джамму и Кашмиру. В свою очередь, Пакистан предпринял ответные действия после атак с индийской стороны. Уточнялось, что военно-воздушные силы страны сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale.

Позднее в тот же день министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна готова прекратить боевые действия против Индии, если Нью-Дели сделает шаги к деэскалации. Асиф добавил, что Пакистан остановит военные действия, если Индия отступит. Он также отметил, что такие действия не являются враждебными, а служат защитой территории.