Истребитель ВВС Финляндии упал в районе Лапландии

Истребитель, который принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) Финляндии, потерпел крушение в Лапландии. Об этом 7 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на финские ВВС.

«Истребитель F/A-18 Hornet рухнул на землю в районе аэропорта Рованиеми», — следует из публикации.

Уточняется, что пилот успел катапультироваться. Позже его доставили в медучреждение.

Как сообщает Reuters, в результате авиакатастрофы пострадавших на земле нет. В настоящий момент район ЧП оцеплен местной полицией.

В этот же день телеканал CNN сообщил о падении еще одного истребителя F/A-18 Super Hornet с американского авианосца USS Harry S. Truman в Красное море. Отмечалось, что причины авиакатастрофы еще не установлены. Пилот успел катапультироваться, но при этом получил незначительные травмы.