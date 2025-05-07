Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ атаковали храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области
Мир
Экономист указал на неспособность Европы заменить российский газ к 2027 году
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ составили более 1,085 трлн рублей
Мир
Пакистан выразил готовность завершить конфликт при прекращении ударов Индии
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Фон дер Ляйен призвала ускорить процесс вступления Украины в ЕС
Общество
ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Спорт
Юные хоккеисты из России заняли три первых места на турнире в Италии
Мир
В АдГ напомнили Мерцу о его обещании закрыть границы для мигрантов
Общество
«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы
Мир
Молдавским учителям пригрозили увольнением за участие в парадах 9 Мая
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
В Кремле осудили отказ МОК непрофильным СМИ из РФ в аккредитации на Олимпиаду-2026
Пресс-релизы
Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025

Пожар в административном здании в Уфе локализовали на площади 800 кв. м

0
EN
Фото: МЧС РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Уфе сотрудники МЧС локализовали пожар в административном здании на площади 800 кв. м. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что к тушению пожара был привлечен вертолет. Кроме того, в настоящее время 10 звеньев газодымозащитной службы тушат возгорание внутри здания.

«Пожар локализован на 800 квадратах. Вертолетом сброшено 30 т воды», — указано в Telegram-канале МЧС России.

В Карелии горел Онежский судостроительный завод: что произошло, пострадавшие
Причиной масштабного пожара мог стать взрыв газового баллона

О том, что в Уфе загорелось административное здание, стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что для тушения возгорания задействованы 65 человек и 20 единиц техники.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025