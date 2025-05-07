Пожар в административном здании в Уфе локализовали на площади 800 кв. м
В Уфе сотрудники МЧС локализовали пожар в административном здании на площади 800 кв. м. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
В ведомстве отметили, что к тушению пожара был привлечен вертолет. Кроме того, в настоящее время 10 звеньев газодымозащитной службы тушат возгорание внутри здания.
«Пожар локализован на 800 квадратах. Вертолетом сброшено 30 т воды», — указано в Telegram-канале МЧС России.
О том, что в Уфе загорелось административное здание, стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что для тушения возгорания задействованы 65 человек и 20 единиц техники.