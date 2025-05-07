ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы Западной бригады ХАМАС в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по району Сидона в Ливане, в результате которого был ликвидирован глава Западной бригады ХАМАС Халида Ахмада. Об этом 7 мая сообщил Telegram-канал израильской армии.

«На протяжении всей войны Халид Ахмад совершил множество террористических атак против израильских мирных жителей и военнослужащих Армии обороны Израиля», — говорится в публикации.

Сообщается, что в последнее время Ахмад «занимался контрабандой оружия и осуществлял теракты против государства Израиль».

Армия обороны Израиля продолжит действовать против «террористов ХАМАС», где бы они ни действовали, сообщается в заявлении.

Военно-политический кабинет Израиля 5 мая одобрил планы расширения операции в секторе Газа, которые включают возможность оккупации палестинского анклава. План включает оккупацию сектора Газа, лишение ХАМАС доступа к гуманитарной помощи и военные удары по инфраструктуре и позициям движения.

На следующий день ХАМАС заявило, что расширение наземной операции Израиля в секторе Газа опасно для израильских заложников. Представители движения заявили, что действия Израиля подтверждают его готовность совершать новые военные преступления под покровительством США против населения сектора Газа.