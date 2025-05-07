Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ атаковали храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области
Мир
Экономист указал на неспособность Европы заменить российский газ к 2027 году
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ составили более 1,085 трлн рублей
Мир
Пакистан выразил готовность завершить конфликт при прекращении ударов Индии
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Фон дер Ляйен призвала ускорить процесс вступления Украины в ЕС
Общество
ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Спорт
Юные хоккеисты из России заняли три первых места на турнире в Италии
Общество
ФСБ заявила о действующих против РФ около 150 мошеннических call-центров на Украине
Общество
«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы
Мир
Молдавским учителям пригрозили увольнением за участие в парадах 9 Мая
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
В Кремле осудили отказ МОК непрофильным СМИ из РФ в аккредитации на Олимпиаду-2026
Пресс-релизы
Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025
Сюжет:

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы Западной бригады ХАМАС в Ливане

0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/Peter Hartenfelser
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по району Сидона в Ливане, в результате которого был ликвидирован глава Западной бригады ХАМАС Халида Ахмада. Об этом 7 мая сообщил Telegram-канал израильской армии.

«На протяжении всей войны Халид Ахмад совершил множество террористических атак против израильских мирных жителей и военнослужащих Армии обороны Израиля», — говорится в публикации.

Сообщается, что в последнее время Ахмад «занимался контрабандой оружия и осуществлял теракты против государства Израиль».

Армия обороны Израиля продолжит действовать против «террористов ХАМАС», где бы они ни действовали, сообщается в заявлении.

Взять из плена: Нетаньяху и Трамп обсудили судьбу заложников в Газе
ХАМАС опубликовало видео с уроженцем Донбасса Максимом Харкиным

Военно-политический кабинет Израиля 5 мая одобрил планы расширения операции в секторе Газа, которые включают возможность оккупации палестинского анклава. План включает оккупацию сектора Газа, лишение ХАМАС доступа к гуманитарной помощи и военные удары по инфраструктуре и позициям движения.

На следующий день ХАМАС заявило, что расширение наземной операции Израиля в секторе Газа опасно для израильских заложников. Представители движения заявили, что действия Израиля подтверждают его готовность совершать новые военные преступления под покровительством США против населения сектора Газа.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025