В России произошло 260 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 260 ДТП, в которых погибли 17 и получили ранения 296 человек. 13 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом 7 мая сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 74 ДТП, 36 из которых произошли на пешеходных переходах и 38 вне зоны их действия, погибли четыре пешехода, еще 72 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 21 несовершеннолетний пешеход, 13 из них получили травмы при пересечении проезжей части в непредназначенных для этого местах.

С участием автобусов зафиксировано 12 ДТП, в которых погибших нет, но 13 участникам дорожного движения потребовалась медпомощь. Причиной четырех происшествий с автобусами стало нарушения ПДД, допущенные их водителями.

На дорогах России за минувшие сутки зарегистрировано 46 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 47 юных участников дорожного движения, в том числе 21 пассажир, восемь велосипедистов и три водителя мототранспорта в возрасте до 16 лет. Погибших детей нет.

Госавтоинспекция напомнила автомобилистам о том, что жизнь и здоровье их пассажиров целиком зависят от навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения за рулем. Водителей призвали оставлять себе запас времени на то, чтобы успеть адекватно отреагировать на возможное изменение дорожной ситуации, и строго соблюдать правила перевозки детей.

В некоторых регионах страны продолжается временное перекрытие движения в связи со сложной паводковой ситуацией или неблагоприятной погодой. Так, в Тюменской области в связи с подтоплением проезжей части продолжается временное прекращение движения на 13 автомобильных дорогах регионального значения. В Северной Осетии — Алании восстановлено движение на федеральной автодороге А-164 «Транскам» от населенного пункта Бурон (65 км) до северного портала Рокского тоннеля (94 км), ранее более чем на сутки прекращенное из-за сильного дождя.

В преддверии продолжительных выходных и праздничных дней Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам при планировании поездок на дальние расстояния в этих и соседних регионах следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест перекрытий или ограничений движения. В случае негативного прогноза следует на время воздержаться от использования личного автотранспорта.

Кроме того, в связи с подготовкой и проведением в ряде крупных городов страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Владивостоке, военных парадов и других торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в период с 7 по 9 мая в них будет осуществляться временное изменение схем организации дорожного движения. Информация для водителей о местах и продолжительности вводимых ограничений размещена в СМИ.

Госавтоинспекция также обратила внимание родителей на необходимость обеспечить максимальную безопасность своих детей во время праздничных дней — периода, когда отдыхающие от занятий школьники много свободного времени проводят на улице, и, как следствие, чаще попадают в автоаварии.

«Помните, что отсутствие контроля за поведением и досугом детей, особенно в вечернее время, зачастую приводит к получению травм или даже гибели юных участников дорожного движения. Призываем родителей строго контролировать и пресекать, а не поощрять попытки детей и подростков без опыта, уверенных навыков вождения и твердых знаний правил дорожного движения использовать средства индивидуальной мобильности, а тем более выезжать на них на дороги общего пользования», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

5 мая сообщалось, что в Госдуме предложили прописывать в инструкции по применению лекарственных препаратов, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, предупреждения для водителей о недопустимости управления автомобилями после приема таких препаратов.