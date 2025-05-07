Участие президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в параде Победы будет означать развал коллективного Запада. Об этом 7 мая сообщил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Участие Фицо и Вучича в параде Победы зафиксирует развал коллективного Запада. Но руководство ЕС (Европейский союз. — Ред.) всё еще живет в своих иллюзиях и не хочет с ними прощаться», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Брюссель может лишить Сербию и Словакию финансовой поддержки.

По словам эксперта, противостояние на Западе дошло до той степени, когда Фицо и Вучич готовы не обращать внимание на подобное, поскольку «им важнее показать себя лидерами суверенных государств».

6 мая стало известно, что власти Литвы и Латвии запретили самолету Вучича пересекать их воздушное пространство из-за намерений сербского президента посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). По данным сербской газеты «Вечерние новости», действия вызваны «политической чувствительностью» к цели полета президента.

В свою очередь Фицо 6 мая сообщил об угрозах, которые начали поступать в его адрес после решения посетить торжественные мероприятия ко Дню Победы в Москве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 7 мая сообщил о продолжении в странах Прибалтики политики русофобии, которая распространяется и на их европейских партнеров. По его словам, подобные запреты свидетельствуют о нарастающих противоречиях внутри ЕС.